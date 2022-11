Sonia Rolland et Jalil Lespert séparés : leurs photos de leur fille Kahina (12 ans) se font tendrement écho

Celle qu'on peut voir dans la peau de Mélissa Sainte-Rose, le personnage qu'elle incarne avec succès dans la série Tropiques criminels, doit cependant composer avec le travail qui l'éloigne parfois de là où vivent ses filles - elle est également maman de Tess (née le 13 janvier 2007 de sa relation avec Christophe Rocancourt). Une situation qu'elle gère parfaitement toutefois comme elle le confiait récemment auprès de Télé 7 jours : "Toutes les deux ont demandé à rester à Paris, non seulement pour se concentrer sur leur scolarité, mais aussi pour maintenir leur vie sociale." De quoi leur apporter l'expérience pour s'autonomiser.

Actuellement, Sonia Rolland est très prise par le tournage de la fiction Un destin qu'elle prépare depuis six ans. Avec deux parents devant et derrière la caméra, le virus de la comédie a-t-il était transmis ? "Kahina, ma cadette, en parle beaucoup. Elle aimerait être actrice, et peut-être réalisatrice. (...) Elles sont toutes les deux passionnées, donc je ne doute pas qu'un jour l'une d'entre elle s'y intéresse de plus près", avait raconté Sonia Rolland au magazine spécialisé dans la télévision.

Aux portes de l'adolescence, la fille du réalisateur d'Yves Saint Laurent et de l'ancienne reine de beauté passionnée par les documentaires - en couple avec un compagnon dont elle préfère garder l'identité secrète - a bien le temps de choisir le domaine dans lequel elle s'épanouira le mieux.