Sonia Rolland : Rares confidences sur Christophe Rocancourt, le père de sa fille

C'est avec assurance et sensualité que Sonia Rolland fête ses 40 ans, en s'offrant la couverture du nouveau Playboy France. L'ancienne Miss France pose en effet dénudée pour l'édition des mois de février à avril 2022, tout juste dévoilée en cette fin d'année. En plus d'une séance photo sexy à souhait, la comédienne a accordé un long entretien à coeur ouvert. L'occasion pour elle d'évoquer, comme elle le fait rarement, son histoire passée avec Christophe Rocancourt.

Au milieu des années 2000, Sonia Rolland a vécu une brève romance avec l'ex-escroc devenu auteur. De leur idylle est née une fille en 2007, Tess. Dans les pages de Playboy, l'ancienne reine de beauté revient sur cette histoire qui n'avait pas manqué de surprendre à l'époque : "Je suis longtemps tombée amoureuse des fragilités des hommes. Même si tomber amoureuse des failles de l'autre peut sembler absurde, elle nourrissait en moi l'envie de les réparer", explique-t-elle. Suite à cette rupture, Sonia Rolland a été en couple avec le comédien et réalisateur Jalil Lespert, entre 2009 et 2018. Ensemble, ils ont eu une fille : Kahina (11 ans).

Tirant des leçons de ses expériences sentimentales, la star de la série Tropiques criminels (France 2) ne se "laisse plus sombrer dans la mélancolie amoureuse". Elle ajoute : "Je travaille sur moi depuis ma dernière relation. J'ai une envie de légèreté, de simplicité, de surprise mais ce qui prédomine c'est ce besoin d'admirer et d'être portée." En revanche, même si elle est du genre à pardonner, Sonia Rolland n'hésite pas à couper court et passer à autre chose lorsque l'amour ne se fait plus sentir. "Il y a un instinct de survie chez moi qui est plus fort que tout."