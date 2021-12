Sonia Rolland : Moments magiques à la montagne avec ses filles Tess et Kahina

Tess et Kahina sont les deux filles de Sonia Rolland. L'aînée est née le 13 janvier 2007 et fêtera bientôt ses 15 ans. Son père est Christophe Rocancourt, ex-compagnon de Sonia Rolland. Sa petite soeur Tess, venue au monde le 6 octobre 2010, est née de la relation de l'ancienne reine de beauté avec le réalisateur Jalil Lespert. Tous les deux ont retrouvé l'amour depuis leur séparation ; Jalil avec Laeticia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday, et Sonia avec un homme dont elle tait encore le nom.

Sonia Rolland le décrit simplement comme un "homme doux, sensible et très drôle". En février dernier, elle confiait au magazine Gala qu'il lui avait d'abord "fait la cour pendant six mois", le temps que Sonia Rolland soit prête à se lancer dans une nouvelle romance. "Il me soutient dans mon émancipation en tant que femme et mère. Il est du genre à crever l'abcès dès qu'il y a un problème. Je n'ai rien à régir dans sa vie et au contraire, il facilite la mienne. Je suis très heureuse. Je crois vraiment au proverbe : 'Vivons heureux, vivons cachés'", ajoutait-elle.