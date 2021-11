Sonia Rolland : Marraine radieuse à la Réunion pour un festival 100% féminin

Sonia Rolland mène ses carrières de mannequin et d'actrice avec brio ! Elle trouve également le temps de s'investir dans des causes qui lui sont chères, comme le bien-être des orphelins du Rwanda (via son association Maïsha Africa) ou la place de la femme dans l'industrie du cinéma. À ce propos, elle parraine un festival consacré aux réalisatrices.

Cannes, Venise, Deauville, Angoulême, San Sebastian... Cette année, les stars de cinéma ont couru les festivals ! Sonia Rolland a décidé d'en soutenir un autre, le festival du Film au Féminin. La deuxième édition de l'événement, qui se déroule à la Réunion, a commencé ce lundi 22 novembre 2021. Sonia en est la marraine et en a naturellement célébré le coup d'envoi.

Craquante en chemise et jean blancs, la Miss France 2000 a participé à une conférence de presse aux côtés des autres personnalités du festival, sa fondatrice Edith Semmani, la productrice Amanda Herzberg et la journaliste Véronique Le Bris. À cette occasion, Sonia Rolland a également lancé son marathon promo pour le festival qui s'achèvera samedi 27 novembre. L'ex-compagne du réalisateur Jalil Lespert et maman d'une petite Kahina (11 ans) enchaîne les interviews avec les journaux réunionnais et la télévision.

Réalisatrice pour le Rwanda, actrice musclée en Martinique.

Au festival du Film au Féminin, Sonia Rolland projette son documentaire, Femmes du Rwanda. Côté comédie, elle se met en scène dans la nouvelle saison de la série Tropiques Criminels, diffusée en début d'année sur France 2 et désormais disponible sur Salto et Disney +. Sonia y incarne le personnage de Mélissa Sainte-Rose, une enquêtrice et mère célibataire de deux ados, promue chef d'un groupe crime sur une île qui lui est inconnue. Elle fait équipe avec Gaëlle, jouée par Béatrice De La Boulaye.

La série Tropiques Criminels est tournée en Martinique. L'été dernier, Sonia Rolland s'était attirée les foudres de Martiniquais, surpris de découvrir qu'elle pouvait se rendre à la plage et se baigner malgré les restrictions sanitaires imposées aux départements et territoires d'outre mer. L'intéressée avait réagi : "Nous étions en tournage. Quand la série sortira cet hiver vous pourrez constater que ça sert bien la fiction, malgré la triste réalité que nous vivons avec cette crise sanitaire."