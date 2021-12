Sonia Rolland nue dans Playboy : fière, elle explique ce choix osé

Surprise : Sonia Rolland est la star du nouveau magazine Playboy France et son édition pour les mois de février à avril 2022. En plus d'une couverture sexy à souhait, l'ancienne Miss France a pris la pose dénudée pour une série de clichés réalisés par son amie photographe Sam Hellmann. C'est d'ailleurs par envie de collaborer avec cette dernière que la comédienne de 40 ans a finalement accepté ce challenge sensuel.

La star de la série Tropiques criminels (France 2) explique avoir "eu plusieurs propositions depuis des années", mais qu'elle a toujours refusées. Mais cette fois-ci, l'idée de poser pour Sam Hellmann, qu'elle avait rencontrée sur le tournage du film Madame (réalisé par Amanda Sthers en 2017), l'a poussée à faire tomber le peignoir. "J'adore son travail, mais aussi parce qu'elle a un univers artistique proche d'une esthétique cinématographique et le désir de mettre en scène des personnages fictifs."

Autre motivation pour l'ancienne reine de beauté : le cap des 40 ans et le désir d'accepter la femme qu'elle est aujourd'hui. Cet anniversaire lui a "donné envie de (se) découvrir à travers une série de photos en proposant quelque chose différent (...) pour aborder la féminité d'une femme de 40 ans avec plus de distance et de recul qu'on pourrait en avoir à 20 ans et à 30 ans". Au final, Sonia Rolland est "très fière du résultat" et ne craint en rien la réaction de ses proches.