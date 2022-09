Sonia Rolland, la relève assurée grâce à ses deux filles : confidences sur leur avenir presque tout tracé

Sonia Rolland est une femme comblée, autant sur le plan professionnel que personnel. Et sa réussite a de quoi inspirer ses deux filles qui ont bien grandi, Tess, son aînée née en 2007 de ses amours avec Christophe Rocancourt et Kahina, née en 2010 alors qu'elle était en couple avec Jalil Lespert. Il faut dire que Sonia Rolland est bien familière avec le succès, elle qui a été élue Miss France en 2000 avant de se lancer dans une carrière de comédienne. Elle est d'ailleurs le personnage principal de la série policière Tropiques criminels, dont la 3ème saison inédite est attendue vendredi 30 septembre 2022, en prime time sur France 2.

A cette occasion, Sonia Rolland a accordé une interview à nos confrères de Télé Star. La comédienne de 41 ans y a évoqué ses filles justement, lesquelles se voient très bien suivre ses traces sur le petit ou grand écran. "Kahina, ma cadette (âgée de 11 ans, ndlr) en parle beaucoup. Elle aimerait être actrice, et peut-être réalisatrice (son père Jalil Lespert est réalisateur, ndlr). Mais cela peut changer, surtout à l'adolescence. Tess (15 ans) a fait un stage dans la série qui lui a fait prendre conscience de la diversité des métiers sur un tournage. Elles sont toutes les deux passionnées, donc je ne doute pas qu'un jour l'une d'entre elle s'y intéresse de plus près", a-t-elle prédit.

Rappelons que Sonia Rolland s'est séparée du père de sa deuxième fille en 2018 et, depuis, chacun a refait sa vie. Jalil Lespert a retrouvé l'amour dans les bras de Laeticia Hallyday tandis que la reine de beauté a récemment révélé avoir un nouvel homme dans sa vie. Lors d'une interview pour Gala, elle livrait de candides confidences à son sujet, sans toutefois révéler son identité. On apprenait alors qu'il était "doux, sensible et très drôle (...) qui ne travaille pas du tout dans le même milieu professionnel". Et pour elle d'ajouter : "Il me soutient dans mon émancipation en tant que femme et mère. Il est du genre à crever l'abcès dès qu'il y a un problème. Je n'ai rien à régir dans sa vie et au contraire, il facilite la mienne. Je suis très heureuse", glissait-elle.