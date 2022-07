Sonia Rolland très amoureuse : ce que l'on sait sur son compagnon qu'elle garde secret

Sonia Rolland, au casting de Tropiques Criminels sur France 2 ce vendredi 1er juillet, partage sa vie avec un homme qu'elle garde secret depuis le début de leur relation. Dans une interview accordée à Gala l'année dernière, elle avait tout de même décidé d'en dire un peu plus.

L'actrice de 41 ans avait alors révélé être en couple avec un homme "doux, sensible et très drôle (...) qui ne travaille pas du tout dans le même milieu professionnel". "Il me soutient dans mon émancipation en tant que femme et mère. Il est du genre à crever l'abcès dès qu'il y a un problème. Je n'ai rien à régir dans sa vie et au contraire, il facilite la mienne. Je suis très heureuse", a t-elle poursuivi, elle qui croit au proverbe "Vivons heureux, vivons cachés".

Chacun "à son rythme"

Car oui, Sonia Rolland a décidé d'être très discrète sur sa relation. Elle a notamment attendu plusieurs mois avant de le présenter à ses filles. "Pour m'ouvrir sur ma relation, j'ai attendu qu'elles en formulent l'envie. Un jour sur le chemin de l'école, Kahina m'a dit que ça lui ferait plaisir que je sois amoureuse". Si l'ancienne Miss France n'exclut pas l'idée d'avoir un troisième enfant avec son chéri, elle n'a pas envie pour autant de se précipiter. "Écrire une belle histoire, c'est savoir en respecter les paliers pour que chacun y aille à son rythme", avait-elle déclaré lors de cette interview.

Mais si l'actrice d'origine rwandaise décide de se protéger autant, c'est à cause de ses précédentes relations avec l'auteur Christophe Rocancourt, le père de sa fille Tess (15 ans) dont elle est fière, puis avec l'acteur Jalil Lespert, le père de Kahina (10 ans), dont elle est séparée depuis 2018. "Je me suis beaucoup interrogée ces dernières années, depuis ma rupture avec Jalil, sur mes relations aux hommes. Je me suis rendu compte que je faisais entrer dans ma vie des personnalités très viriles et orgueilleuses, mais avec des fêlures. Je me brûlais à vouloir réparer l'autre avant toute chose", avait expliqué l'ex-reine de beauté, qui a donc tiré des leçons de ses relations passées, dans le but de préserver sa relation actuelle avec son amoureux.