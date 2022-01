"Sa beauté m'impressionne" : Sonia Rolland si fière de sa fille Tess, 15 ans... et déjà 1m80 !

Après Noël (qu'elle a passé à la montagne, à Andorre) et le Nouvel An, Sonia Rolland a un autre événement à fêter ! Sa fille aînée Tess a eu 15 ans. Pour l'occasion, l'ex-Miss France lui a adressé un touchant message, illustrée de photos inédites de l'adolescente.

C'est sur Instagram que Sonia Rolland a souhaité un joyeux anniversaire à sa fille ! Tess a célébré ses 15 ans ce jeudi 13 janvier 2022. Sa maman a eu une pensée pour elle dès la matinée, pensée exprimée par une publication consacrée à la jeune fille.

"Tess, ma délicate, qui du haut de son mètre quatre-vingt, fête ses 15 ans... 15 ans... pourquoi cette étape me semble si soudainement plus importante que les précédentes ? Elle grandit, elle s'affirme dans son univers, et comme un chat elle va et vient en cultivant son mystère. Sa beauté m'impressionne, son intelligence me laisse parfois sans voix. Alors oui, l'adolescence est bien là, et sur ce chemin épineux, comme toujours, je ne te lâcherai pas la main ma fille. Joyeux anniversaire mon amour", écrit Sonia Rolland en légende de son diaporama montrant Tess enfant et ado, lors d'un spectacle de danse classique, en pleine nature ou à la plage.

Les followers de Sonia Rolland ont réagi en commentaire. Élodie Gossuin, l'actrice Rossy de Palma ou encore le mannequin transgenre Ines Rau ont adressé leurs meilleurs voeux à l'adolescente.