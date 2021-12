Sonia Rolland nue dans Playboy : elle dévoile un tatouage intime et symbolique

Elle avait déjà posé pour des portraits sensuels, mais jamais pour une séance photo aussi sexy ! Sûre d'elle et de sa féminité, Sonia Rolland s'offre la nouvelle couverture du magazine Playboy France et son édition des mois de février à avril 2022. Sous l'objectif de la photographe Sam Hellmann, qui l'a poussée à accepter ce challenge osé, l'ancienne Miss France s'affiche dénudée dans une élégante chambre d'hôtel, tantôt sous la douche avec ses boucles d'oreilles Chopard, tantôt alanguie sur la moquette. Mais s'il y a un détail qui attire l'attention, en plus du reste, c'est bien son tatouage en bas du ventre...

Juste au dessus du pubis, Sonia Rolland arbore un large tatouage. Interrogée par le magazine sur ce motif, la jolie brune de 40 ans explique : "C'est une étoile avec un bandeau assortis de l'inscription 'me, myself and i'. Penser à mon bonheur, me le rappeler tous les jours en honorant ma belle étoile. Je lui suis très fidèle." Cette "belle étoile" lui a d'abord "sourit un soir de décembre 1999", lorsque cette Miss Bourgogne de 18 ans a été couronnée Miss France, "à une époque où (elle) ne croyait plus en rien"...

Sonia Rolland, ses parents et son frère ont en effet été contraints de quitter leur pays d'origine, le Rwanda, en 1994. Tout recommencer en France, sans trop de moyens, a été compliqué pour la famille. "Après avoir vécu le déracinement, l'arrivée en France en catastrophe dans un milieu social qui ne donne que très peu de place au rêve et à la projection dans l'avenir... eh bien depuis ce jour je me permets de rêver grand et je me donne les moyens de transformer l'essai", confie l'ex-reine de beauté.