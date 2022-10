Sonia Rolland (Tropiques criminels): Pourquoi ses filles n'ont pas souhaité la suivre sur le tournage

Ce vendredi 7 octobre, Sonia Rolland est à retrouver sur France 2 dans la série Tropiques criminels, dans laquelle elle incarne Mélissa Sainte-Rose, une enquêtrice d'origine martiniquaise. Un rôle qu'elle semble apprécier, mais qui sonne également comme une contrainte. En effet, le tournage de ce programme s'effectue loin de la Métropole, ce qui oblige la Miss France 2000 à s'éloigner de ses enfants Tess (née le 13 janvier 2007 de sa relation avec Christophe Rocancourt) et Kahina (née le 6 novembre 2010 de son histoire avec Jalil Lespert).

Une situation qu'elle parvient tout de même à contrôler, comme elle l'expliquait le 19 septembre dernier dans les colonnes de Télé 7 Jours. "J'arrive à gérer à distance. Cette année, je n'ai pas pu les emmener avec moi. La plus jeune est entrée en sixième, tandis que l'aînée passait son brevet", a-t-elle déclaré, avant de confier que ce sont ses deux filles qui ont souhaité rester en France. "Toutes les deux ont demandé à rester à Paris, non seulement pour se concentrer sur leur scolarité, mais aussi pour maintenir leur vie sociale", a raconté l'ambassadrice de Mixa.



Elles s'autonomisent

Ses filles sont désormais assez grandes pour s'auto-gérer. "Même si je pars toujours avec une forme de culpabilité, je me rends compte que tout roule. Et cela créé un dialogue différent. Elles s'autonomisent", a-t-elle ajouté. Deux enfants mâtures donc, qui ont déjà une petite idée de la profession qu'ils souhaitent exercer plus tard. Kahina et Tess souhaiteraient en effet suivre les traces de leur maman, que ce soit sur le petit ou le grand écran, expliquait Sonia Rolland récemment dans une interview accordée à nos confrères de Telé-Star.

"Kahina, ma cadette (âgée de 11 ans, ndlr) en parle beaucoup. Elle aimerait être actrice, et peut-être réalisatrice (son père Jalil Lespert est réalisateur, ndlr). Tess (15 ans) a fait un stage dans la série qui lui a fait prendre conscience de la diversité des métiers sur un tournage. Elles sont toutes les deux passionnées, donc je ne doute pas qu'un jour l'une d'entre elle s'y intéresse de plus près". À noter que la reine de beauté est séparée des deux pères de ses filles et vit désormais une romance avec un compagnon qu'elle garde secret.