Laeticia Hallyday rend hommage à sa mère pour ses 70 ans : de tendres souvenirs avec Jade et Joy dévoilés

Même si Johnny Hallyday nous a quitté le 5 décembre 2017, sa veuve Laeticia Hallyday a décidé de s'accrocher et a réussi aujourd'hui à être de nouveau une femme comblée qui poursuit sa vie comme il se doit. En couple avec l'acteur Jalil Lespert qui a fêté son 46e anniversaire le 11 mai dernier, la maman de Jade et Joy Hallyday a célébré ce samedi 4 juin 2022, l'anniversaire de sa maman Françoise Thibaut qui soufflait ses 70 bougies ! La compagne de Jalil Lespert a profité de l'occasion pour publier quelques photos de sa maman sur Instagram.

Laeticia Hallyday : sa mère, sa guerrière

En plus de ces jolis clichés où on aperçoit sa maman Françoise complice avec sa fille et ses deux petites-filles Jade et Joy, Laeticia Hallyday a livré une magnifique déclaration à sa mère qu'elle considère comme sa guerrière. "Joyeux anniversaire maman. 70 ans le plus bel âge et tu en fais 20 de moins dans ton coeur et dans le reflet de ton âme. Ma maman, ma guerrière de maman... tu continues à être notre lumière qui nous guide. Tellement reconnaissante pour toi, ta douceur, ta délicatesse, ta tendresse, ta joie de vivre, tes éclats de rires, ta gourmandise épicurienne, ta bienveillance et mille autres qualités qui te rendent si unique et si précieuse nous comblent de bonheur tous les jours. Je t'aime plus que tout", a écrit la veuve de Johnny Hallyday (qui aurait eu 79 ans le 15 juin prochain).