Diaporama : "Une relation complexe" : Charlotte Casiraghi parle de sa mère Caroline de Monaco, confidences intimes et inhabituelles

La princesse Caroline de Hanovre avec sa fille, Charlotte Casiraghi, et son petit-fils Raphaël Elmaleh, 7 ans (qui fait sa première participation officielle à une manifestation monégasque), en compagnie de Diane Fissore (présidente de la Fédération Equestre Monégasque et organisatrice du Jumping), de Jan Tops (ancien cavalier international, créateur du Longines Global Champions Tour) et Matthias Breschan (PDG de Longines), ont remis le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la 15ème édition du Longines Global Champions Tour Jumping International de Monaco, qui a lieu sur le port Hercule à Monaco.© Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage

18 / 18