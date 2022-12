"Une relation complexe" : Charlotte Casiraghi parle de sa mère Caroline de Monaco, confidences intimes et inhabituelles

Quelques jours après sa cousine Camille Gottlieb, benjamine de Stéphanie de Monaco, c'est Charlotte Casiraghi qui figure sur la couverture d'un magazine. La fille de Caroline de Monaco, sublimée par la photographe Ellen von Unwerth, est en "une" de Town & Country, revue lifestyle anglosaxone. La trentenaire y pose dans une robe bustier et courte Chanel, maison dont elle est l'une des précieuses ambassadrices. Dans les pages intérieures, elle se dévoile toujours plus glamour, digne héritière de son iconique grand-mère Grace Kelly. Elle se confie également comme rarement, évoquant ses deux enfants, Raphaël Elmaleh (8 ans) et Balthazar Rassam (4 ans) mais pas seulement. Avec pudeur et franchise, elle évoque sa relation avec sa mère, princesse du Rocher.

Par son mariage avec Stefano Casiraghi - tragiquement décédé en 1990 - Caroline de Monaco est devenue mère de deux garçons, Andrea (38 ans) et Pierre (35 ans) et d'une fille, Charlotte, 36 ans. La fille du prince Rainier III a également une fille, Alexandra (23 ans), née de son couple avec le prince Ernst August de Hanovre. Une fratrie soudée qui lui a permis de devenir la plus heureuse des grands-mères. "J'ai toujours eu plein d'enfants à la maison, et j'adore prendre du temps pour m'occuper de mes petits-enfants", avait-elle raconté au magazine Point de vue. En effet, en plus des garçons de Charlotte, il y a les trois enfants d'Andrea et Tatiana Casiraghi, et les deux garçons de son benjamin Pierre et Beatrice Casiraghi.

La relation mère-fille est très complexe

La famille de Caroline de Monaco est grande - on l'a vue récemment rassemblée pour la fête nationale monégasque - et affronte unie les épreuves de la vie. Toutefois, la journaliste de Town & Country interroge plus en profondeur les liens entre la charismatique Charlotte et sa célèbre maman. Elle lui demande ainsi si le fait d'être mère l'a rapprochée de la sienne : "Je pense que oui, on peut se sentir plus proche. On a plus d'empathie et on comprend plus de chose." Un sujet que la férue de littérature et de philosophie développe : "Bien sûr, quand on devient mère, la sienne doit accepter qu'elle n'est plus la seule à l'être. C'est très libérateur. Beaucoup de femmes ressentent ce pouvoir, celui de donner la vie, et ce n'est pas quelque chose qu'on doit à sa mère. Donc évidemment, ça change les choses... parce que la relation mère-fille est très complexe."

Consciente d'aborder des questions très personnelles et intimes, Charlotte Casiraghi fait une pause pour ajuster sa parole : "J'essaie de ne pas parler de ma relation avec ma mère et je n'ai pas envie de vous dire tout ce qui se passe entre nous. Mais c'est toujours ambivalent. J'ai le sentiment que lorsqu'on a ses propres enfants, on lutte quand même toujours pour avoir son propre espace." Des réflexions existentielles et universelles qui nous dévoile une Charlotte Casiraghi comme on l'a rarement connue.