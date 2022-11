Gad Elmaleh subjugué par Charlotte Casiraghi : "Elle était là, je suis tombé amoureux", une rencontre foudroyante

Ce vendredi 11 novembre, C8 diffuse Le gala de Paul Mirabel (avec de l'aide) avec en tête d'affiche Paul Mirabel, nouveau prodige de l'humour. Le comique de 26 ans est entouré, entre autres, de Gad Elmaleh, Nora Hamzawi, Jérémy Ferrari, Artus, Caroline Vigneau, Florence Foresti ou encore Jamel Debbouze.

Côté vie privée, Gad Elmaleh est aujourd'hui un homme célibataire. Par le passé, l'humoriste de 51 ans a été en couple avec Anne Brochet, mère de son fils Noé né le 1er novembre 2000. Il a également été en couple avec la danseuse étoile Aurélie Dupont, avec la journaliste Marie Drucker de 2009 à 2010 et aussi avec Charlotte Casiraghi avec laquelle il a eu un fils, Raphaël, né à Monaco le 17 décembre 2013. Ils se sont séparés en octobre 2015.

Dans une interview à Paris Match en 2021, Gad Elmaleh était revenu sur son coup de foudre pour la belle Charlotte qu'il a rencontrée par l'intermédiaire d'une amie commune, Virginie Coupérie, en 2011. "Charlotte était là, je suis tombé amoureux", avait-il raconté en évoquant un mélange "glamour et paillettes" et "semoule et boulettes". "Je suis un 4x4 social, je peux me balader sur tous les terrains", avait-il ajouté. Il aavit également ajouté au sujet de son fils Raphaël : "Il monte à cheval comme sa mère et fait le show comme son père. C'est un mélange 'monakech'".

Un célibat "choisi et non subi" pour Gad Elmaleh

En novembre 2021, Gad Elmaleh était l'invité de C à Vous sur France 5 pour la promotion de son spectacle intitulé D'ailleurs. Il en avait profité pour exprimer sa vision du couple. "Les gens qui se marient, c'est une forme de radicalisation. On peut être croyant, on peut être dans l'amour serein, on peut être éclairé, mais on n'est pas obligé forcément de se radicaliser, c'est-à-dire se marier", avait-il dit avant d'ajouter à propos de son spectacle : "Je parle du fait que je suis seul, un célibat choisi et non subi, et je propose aux gens dans la salle d'essayer (...) Ce n'est pas vrai, je ne veux pas être seul."