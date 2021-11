Gad Elmaleh célibataire : un statut qu'il assume, mais qu'il ne vit pas forcément bien

De retour après sa pause américaine, Gad Elmaleh retrouve les scènes françaises cette année avec son dernier spectacle intitulé D'ailleurs, en tournée jusqu'au printemps prochain. Afin d'évoquer ce one man show, l'humoriste était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe dans l'émission C à vous diffusée lundi 8 novembre 2021 sur France 5. L'occasion pour lui de revenir sur son célibat, thème qu'il aborde sans filtre face à son public.

Sur scène, le comédien de 50 ans compare la vie de couple à la religion, en distinguant le fait d'être croyant mais pas forcément pratiquant en amour : "Les gens qui se marient, c'est une forme de radicalisation. On peut être croyant, on peut être dans l'amour serein, on peut être éclairé, mais on n'est pas obligé forcément de se radicaliser. C'est-à-dire se marier", explique d'abord celui qui ne s'est jamais marié, que ce soit avec l'actrice Anne Brochet, la mère de son fils Noé (21 ans), ses ex-compagnes Aurélie Dupont et Marie Drucker, ou encore Charlotte Casiraghi, la mère de son fils Raphaël (7 ans).

Depuis sa rupture avec la Monégasque en 2015, Gad Elmaleh n'a mentionné aucune nouvelle compagne. Pour autant, l'humoriste ne semble pas gêné le moins du monde par ce célibat. Au contraire, sur scène, il recommande à son public d'en découvrir les bienfaits : "Je parle du fait que je suis seul, un célibat choisi et non subi, et je propose aux gens dans la salle d'essayer". Sauf qu'au fil du sketch, le comédien en arrive à reconnaître : "Ce n'est pas vrai, je ne veux pas être seul", ajoute-t-il, avant de s'interrompre afin de ne pas trop en dire à ses futurs spectateurs. Spectateurs qui pourront également l'entendre partager son expérience plus ou moins réussie sur les applications de rencontre...