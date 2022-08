Gad Elmaleh : Anne Brochet, la mère de son fils Noé, évoque leur rencontre

C'est l'un des évènements télévisés les plus attendus de la rentrée. Ce soir, France 2 propose à ses téléspectateurs la mini-série franco-belge Et la montagne fleurira. Une histoire d'amour qui se passe en Provence en 1837 et dans laquelle on retrouve une multitude d'acteurs de talents, à commencer par Philippe Torreton, Hélène de Fougerolles ou encore Julien Boisselier. À leur côté et même si elle se fait rare à la télévision, Anne Brochet interprétera le rôle d'Adélaïde dans cette prestigieuse production. L'actrice de 55 ans est une femme discrète qui évoque assez peu sa vie privée et notamment son idylle avec l'un des humoristes les plus célèbres de France, Gad Elmaleh.

Les deux célébrités ont été en couple pendant plusieurs années, avant de se séparer en 2002. Entretemps, ils ont eu un fils, Noé, devenu aujourd'hui un beau et grand garçon devenu mannequin et qui a notamment défilé pour Zadig & Voltaire. En 2015, Anne Brochet s'est confiée comme rarement sur cette histoire d'amour très médiatisée et pour Gala, elle a accepté de se dévoiler. "J'ai pensé qu'avec lui, je pourrais vivre la vie désinvolte et feutrée. Il semblait pragmatique, constant, amoureux, joyeux, insolent et il me voulait, moi", détaille-t-elle à l'époque.

À ce jour, ce que j'ai réussi de mieux, c'est d'être mère

Malheureusement, leur romance n'a pas duré et depuis, Anne Brochet ne semble pas avoir trouvé l'homme de sa vie. L'actrice de 55 ans partage sa vie entre la France et les États-Unis où elle possède une villa à Los Angeles. Mère célibataire, elle s'est beaucoup consacrée à l'éducation de ses enfants, Noé et Josépha, née d'une histoire avec un autre homme, depuis décédé. "À ce jour, ce que j'ai réussi de mieux, c'est d'être mère, je crois que j'inspire mes enfants", poursuit-elle, avant d'évoquer ses principaux souhaits dans la vie : "Visiter le parc national Sequoia aux États-Unis, que mon livre soit lu et que mes enfants soient aimés".

Séparée de Gad Elmaleh, Anne Brochet a su garder un lien avec lui à travers leur fils Noé et même si elle se confie peu sur leur relation, elle semble avoir vécu une belle histoire avec l'humoriste.

Retrouvez Anne Brochet ce soir dans Et la montagne fleurira sur France 2 à 21h05.