Gad Elmaleh : Son fils beau gosse, Noé, s'éclate en Corse... avec ou sans sa chérie ?

Qu'elle soit à ses côtés ou non, Johanna est comblée de bonheur et d'amour. Elle a commenté les nouvelles images partagées par Noé Elmaleh, bien sûr, et vient de passer un séjour idyllique avec lui sur l'île de Santorin, dans les Cyclades. Ensemble, les tourtereaux ont même célébré leurs 3 ans d'amour ! Le couple avait officialisé cette relation en juillet 2020 alors que les sentiments étaient nés bien plus tôt... 11 mois auparavant. Johanna est journaliste et Noé Elmaleh est mannequin de profession. Lui qui a défilé pour les marques Zadig & Voltaire ou encore Dolce & Gabbana a de qui tenir ses traits délicats. Il est le fils aîné de Gad Elmaleh - également papa de Raphaël, qu'il a eu en 2013 avec Charlotte Casiraghi - et de la comédienne Anne Brochet. Les chiens ne font pas des chats...