Gad Elmaleh : Son séduisant fils Noé en vacances en amoureux... Une demande en mariage dans l'air ?

Voilà une belle opportunité pour en découvrir un peu plus à propos des trésors cachés de l'Europe. Cet été, Noé Elmaleh a choisi de se rendre en Grèce pour profiter du soleil. Après un passage à Monaco, le fils de Gad Elmaleh et Anne Brochet a effectivement traversé les frontières pour se rendre à Náxos, puis à Santorin, la plus belle carte postale de tout le pays. Et n'allez pas croire que le jeune homme a choisi cette île des Cyclades pour profiter de la belle saison en solitaire. C'est en compagnie de sa chérie, Johanna, qu'il parcourt l'un des lieux les plus romantiques du monde - souvent choisi, d'ailleurs, pour les demandes en mariage !

Âgé d'à peine 21 ans, Noé Elmaleh a déjà trouvé l'amour. Pas étonnant : doté d'un physique très avantageux, il a débuté sa carrière de mannequin durant l'année 2017 et a, notamment, défilé pour Dolce & Gabbana ou la marque Zadig & Voltaire. Le jeune éphèbe est le fruit des amours passées entre Gad Elmaleh et l'actrice Anne Brochet, séparés depuis 2002. L'humoriste a eu un autre fils, Raphaël, en décembre 2013, avec son ancienne compagne Charlotte Casiraghi. Leur rupture date de fin 2015 et, depuis, le comédien n'a plus jamais abordé sa vie sentimentale publiquement parlant.