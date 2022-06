Gad Elmaleh, son fils Noé amoureux : bisou passionné à Monaco avec sa compagne

Cette période (été 2020) coïncide d'ailleurs avec sa disparition soudaine des réseaux sociaux pendant plus d'un an et demi, sous doute dans le but de préserver sa vie privée. Une décision qui avait tout de même surpris puisqu'il avait pour habitude, à l'époque, de partager son quotidien entre sa vie à Los Angeles, sa carrière de mannequin et ses études, avant d'annoncer son couple avec Johanna. Il a finalement fait son grand retour le 16 mai dernier en partageant une photo de lui en train de poser sur un balcon d'un appartement parisien.

Pour rappel, Noé est né de la relation de son papa avec l'actrice Anne Brochet. Une histoire qui s'est terminée en 2002. Depuis, Gad Elmaleh avait retrouvé l'amour avec Aurélie Dupont, l'ancienne directrice du Ballet de l'Opéra de Paris, puis avec Marie Drucker, avant de vivre une idylle avec Charlotte Casiraghi, membre de la famille princière de Monaco. De leur amour est né Raphaël (8 ans), le demi-frère de Noé donc. Depuis leur séparation en 2015, l'acteur de Coco n'a plus jamais officialisé de relation.

Une situation qui avait poussé Karine Le Marchand, sur les ondes de RTL le 14 mai dernier, à lui demander si ses enfants l'encourageaient à mettre un terme à son célibat. Ce à quoi il a répondu "C'est plutôt le grand qui voudrait" en parlant de Noé. Est-ce que l'humoriste va écouter les conseils de son "grand" ? Affaire à suivre !