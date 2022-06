Opéra de Paris : la directrice Aurélie Dupont démissionne, priorité à ses deux fils Georges et Jacques

C'est une page qui se tourne pour Aurélie Dupont qui ne sera plus la directrice de la danse à l'Opéra de Paris à partir du 31 juillet prochain, alors qu'elle occupait cette fonction depuis 2016, un an après avoir tiré sa révérence en tant que danseuse étoile. Elle avait alors succédé à Benjamin Millepied, chorégraphe réputé et mari de Natalie Portman, qui avait claqué la porte après seulement un an de mandat. C'est au tour d'Aurélie Dupont de partir cette fois-ci puisqu'elle souhaite désormais "se consacrer à des projets personnels", tels qu'un livre, un film documentaire, une comédie musicale et sa famille, a t-elle précisé dans un communiqué. Alexander Neef, directeur général de l'Opéra national de Paris, a accepté sa démission.

"18 créations pour la compagnie, 23 entrées au répertoire, nomination de 7 danseurs et danseuses étoiles"... Aurélie Dupont a connu beaucoup de succès durant son mandat. "Elle a bénéficié d'une liberté d'action lui permettant de déployer ses talents de programmation qui ont attiré un public nombreux, le taux de remplissage des spectacles de ballet atteignant 98% pour la saison 21/22", peut-on également lire dans le communiqué de l'Opéra.

Sa famille comme priorité ?

Mais son passage à l'Opéra de Paris en tant que directrice n'a pas toujours été tout rose. Au printemps 2018, deux ans seulement après le début de son mandat, un document avait fait l'effet d'une bombe au sein de l'établissement : un sondage interne a étalé au grand jour les frustrations des danseurs de la compagnie, s'en prenant de manière inédite à la directrice. Certains ont dénoncé une absence d'accompagnement, d'autres un manque de dialogue. Par la suite, Aurélie Dupont avait annoncé mettre en place des réunions régulières avec les danseurs. Et c'est finalement cet été que son aventure prendra fin.

Parmi ses projets personnels auxquels elle souhaite désormais se consacrer, la Parisienne de 49 ans a parlé de sa famille. Puisqu'elle est maman de deux garçons nés en mai 2008 et en janvier 2011, nés de son union avec le danseur étoile Jérémie Bélingard qu'elle a épousé en 2011. Mais c'est son couple avec le célèbre humoriste Gad Elmaleh, entre 2002 et 2006, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Depuis, Aurélie Dupont est donc devenue maman, et souhaite désormais, d'après le communiqué, se consacrer davantage à sa petite famille.