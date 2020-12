Gad Elmaleh : Qui est cette danseuse étoile dont il était fou amoureux ?

Juste après sa rupture avec Anne Brochet, Gad Elmaleh fait la rencontre d'Aurélie Dupont au début des années 2000. Jolie jeune femme au regard brun envoûtant, Aurélie ensorcèle l'humoriste qui fera tout pour la séduire. Pourtant au départ, Aurélie semble réticente à cette idylle et tient à rester discrète. Aucune importance pour Gad qui tente le tout pour le tout et comble la jeune femme d'attentions. Après plusieurs mois de rendez-vous galants à Paris, Aurélie cède enfin et donne une chance au comédien. Ils entretiendront une relation de 2002 à 2006.

Devenue danseuse étoile en 1998, Aurélie Dupont a remporté la médaille d'Or Junior du Concours du Varna en 1992 et le Prix Benois de la Danse en 2001. Au cours de sa carrière, elle a également été sacrée Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et Chevalier des Arts et des Lettres. Le 18 mai 2015, la danseuse décide de prendre sa retraite. Lors de sa dernière représentation, Aurélie est ovationnée pendant plus de 25 minutes.