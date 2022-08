Noé Elmaleh en couple : le fils de Gad passe un sacré cap avec sa chérie Johanna !

Voilà qui explique qu'ils se soient envolés, ensemble, à l'autre bout de l'Europe ! Cet été 2022, Noé Elmaleh, le fils de 21 ans de Gad Elmaleh et de la comédienne Anne Brochet, est parti à la découverte de la Grèce, et plus particulièrement de la très romantique île de Santorin, située dans les Cyclades. Bien sûr, le jeune homme n'avait pas l'intention de se rendre sur l'un des lieux les plus romantiques du monde entier en solitaire : il avait amené, dans ses valises, sa chère et tendre Johanna.

Trois ans d'amour

On aurait pu penser que le choix de cette destination présageait une demande en mariage. Et sait-on jamais, peut-être aura-t-elle lieu en toute discrétion, à l'abri d'un coucher de soleil. S'ils en dévoilent peu à propos d eleur séjour, les tourtereaux ont, en revanche, donné la raison principale de ce périple - outre le fait qu'ils aient envie de manger des souvlakis et de griller sous les rayons du soleil : les amoureux célèbrent, le mercredi 3 août 2022, leur anniversaire. Sur son compte Instagram, Johanna Marques, la compagne de Noé Elmaleh, a effectivement partagé une photographie sur laquelle ils apparaissent tous deux, très complices, devant un ciel multicolore. "Trois ans d'amour", écrit simplement la jeune fille.