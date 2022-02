Diaporama "Valérie Pécresse ne sait plus où elle habite" : Un ministre choqué par la candidate

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'exprime sur le meeting de Valérie Pécresse dans C à vous

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères lors d'une conférence de presse conjointe des ministres des affaires étrangères et des ministres de la santé à Lyon le 9 février 2022.

4 / 9

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Florence Parly, ministre des Armées, et Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) se sont rencontrés au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour discuter des objectifs de la présidence française de l'Union européenne et la négociation du prochain concept stratégique de l'OTAN, à Paris, France, le 10 décembre 2021