Diaporama : Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol : une personnalité importante pour le footballeur s'exprime sur l'affaire

"Nous on est avec lui, il y a la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf", a déclaré Walid Regragui en conférence de presse Achraf Hakimi (trophée FIFPro Team World Hommes et visé par une enquète pour viol) lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage