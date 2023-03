Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol : une personnalité importante pour le footballeur s'exprime sur l'affaire

La vie d'Achraf Hakimi a connu de gros changements ces dernières semaines, mais le joueur n'est toujours pas disposé à en parler publiquement. Il faut dire que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2021, le quotidien du Marocain de 24 ans n'est plus du tout le même.

Après des débuts à Madrid, la ville où il est né, le latéral droit a connu l'Italie et l'Inter Milan, où il a explosé, avant de rejoindre le club de la capitale française. Arrivé avec sa femme, la sublime Hiba Abouk, ils sont les heureux parents de deux jeune garçons, Amin (3 ans) et Naïm (1 an). D'après les dernières informations dévoilées dans la presse espagnole, le couple se serait séparé il y a quelques temps déjà et on peut désormais voir qu'ils ne s'affichent plus ensemble sur les réseaux sociaux. Le grand copain de Kylian Mbappé était également seul lors de la cérémonie de remise des trophées The Best le 27 février dernier.

Dans le même temps, Achraf Hakimi fait face à une affaire très grave qui pèse sur lui, puisque le joueur est visé par une enquête pour viol de la part du parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine). Une enquête qui fait suite au témoignage d'une jeune femme de 23 ans, qui a indiqué aux policiers du commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) avoir été victime de viol de la part du footballeur. Cette dernière n'a pas porté plainte, mais a fait une "une déclaration de viol", indiquant s'être rendue au domicile du joueur parisien, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), où il l'aurait "embrassé sur la bouche" malgré ses contestations. Il y aurait également eu "pénétration digitale", d'après les informations du Parisien.

Nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf

De très lourdes accusations et après la mère du joueur, qui s'est exprimée à la télévision, c'est au tour du sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, d'évoquer le sujet en conférence de presse. "Il est serein, c'est le plus important. Nous on est avec lui, il y a la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf. On est de tout coeur avec lui et ça lui fera du bien de rentrer au Maroc et de sentir qu'on le soutient", a déclaré le 13 mars celui qui a choisi de le retenir pour les prochains matchs de son équipe. "C'est quelqu'un de fort sur et en dehors du terrain. Il faut qu'il pense au football d'abord et il y a des gens qui vont s'occuper de ces affaires là pour lui", a conclu l'entraîneur de 47 ans.

Achraf Hakimi reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.