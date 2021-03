Diaporama Albert de Monaco s'en prend à Meghan Markle et Harry : "Un affichage public décevant"

La chaîne CBS va diffuser l'entretien intitulé "Meghan & Harry" entre le prince Harry, Meghan Markle et la présentatrice américaine Oprah Winfrey, qui sera diffusé le 7 mars. Un échange qui promet son lot de révélations explosives. © Capture TV CBS via Bestimage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". A la fin de la séquence, l'association fait un appel aux dons pour aider les familles les plus démunies face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Los Angeles. Le 6 mai 2020.

Le manoir de 14 millions de dollars de Harry et Meghan à Montecito, en Californie, a été mis en location pour 700 $ de l'heure sur le site web Giggster. Le site web propose la maison du duc et de la duchesse comme toile de fond pour des séances photo ou en tant que plateau de tournage. Il peut accueillir une équipe de 15 personnes et dispose d'un parking de 50 places. Disponible à la location pour un minimum de 10 heures, pas de tabac, pas d'animaux, pas de cuisine, pas d'alcool autorisé et les "tournages pour adultes" sont interdits. Giggster est un site web qui répertorie les maisons à travers les États-Unis qui sont disponibles à la location à l'heure pour des tournages de films et de photographies.