Diaporama Alexandre Benalla condamné à trois ans de prison dont un ferme

Maxence Creusat (commsissaire de police de de Thionville) - Alexandre Benalla arrive au procès dit de la "contrescarpe" au Tribunal de Grande Instance (TGI), dans le quartier des Batignolles à Paris, France, le 05 novembre 2021. Alexandre Benalla a été condamné à 3 ans de prison dont 2 ans assortis d'un sursis simple (donc un an ferme). Il pourra éxécuter sa peine de prison ferme via une détention à domicile sous surveillance électronique. © Christophe Clovis/Bestimage

Alexandre Benalla arrives at the so-called "counterscarp" trial at TGI Batignolles in Paris, France, November 05, 2021. Alexandre Benalla was sentenced to 3 years in prison, including 2 years with a simple suspension (therefore one year firm). He will be able to serve his prison sentence through home detention under electronic surveillance.