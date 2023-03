Diaporama : Amanda Sthers fière de son fils Léon, copie conforme de Patrick Bruel : souvenir de ses débuts avec un grand acteur !

1 / 16 Patrick Bruel et Amanda Sthers : Leur fils Léon, copie conforme de son papa, fait ses 1ers pas aux côtés d'un grand acteur

Léon, le fils de Patrick Bruel et Amanda Sthers, qui est le portrait craché de son célèbre père, faisait il y a deux ans ses premiers pas au cinéma, dans "Promises".

Amanda Sthers fière du jeune acteur Léon, son fils

Il donnait notamment la réplique à un très grand acteur : Jean Reno.

"Promises" est donc l'occasion de voir Léon briller et notamment suivre les traces de son père - à qui il ressemble beaucoup - car en plus d'être un excellent chanteur, Patrick Bruel sait également comment s'y prendre au cinéma.

Il avait notamment été nommé aux César 2013 dans la catégorie du meilleur acteur, pour sa performance dans la comédie " Le Prénom".

Pour rappel, Patrick Bruel et Amanda Sthers sont divorcés depuis 2007.

