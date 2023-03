Amanda Sthers fière de son fils Léon, copie conforme de Patrick Bruel : souvenir de ses débuts avec un grand acteur !

Ça aurait pu partir en vrille

Pour rappel, Patrick Bruel et Amanda Sthers sont divorcés depuis 2007. "Je voulais avoir des enfants, j'avais rencontré la femme qui me donnait envie d'en avoir avec elle, j'ai foncé dans cette belle image, et puis... Rien que de très classique : malentendus, gâchis, douleurs, échec... Ça aurait pu partir en vrille... Heureusement, il y avait nos deux fils, ils nous ont empêchés de massacrer la belle histoire... Il me reste tout de même une complicité très forte avec Amanda, la mère de mes enfants", confiait notamment le célèbre interprète de Place des Grands Hommes à Paris Match en 2010.



Une interview dans laquelle il évoquait également ses deux enfants, et sa volonté de les voir réussir, tout en les protégeant : "Je veux pousser mes fils, Oscar et Léon, à l'audace, mais il me faut retenir la mère juive qui est en moi". Depuis, les années sont passées et son benjamin vient donc il y a quelque temps de se lancer dans le cinéma, de quoi le rendre probablement très fier !