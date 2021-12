Diaporama Anais Baydemir : La Miss météo a accouché de son 2e bébé ! Joli prénom et 1re photo partagée

Anais Baydemir : La Miss météo a accouché de son 2e bébé ! Joli prénom et 1re photo partagée

Anaïs Baydemir - 7ème édition du Trophée de la Pétanque Gastronomique au Paris Yacht Marina à Paris le 27 juin 2019. © Christophe Aubert via Bestimage

Anaïs Baydemir - 7ème édition du Trophée de la Pétanque Gastronomique au Paris Yacht Marina à Paris le 27 juin 2019. © Christophe Aubert via Bestimage

11 / 18

Anaïs Baydemir - Soirée de lancement de la montre "Big Bang Unico Italia Independent" de Hublot au restaurant Monsieur Bleu à Paris, le 24 juin 2015.

Hublot's "Big Bang Unico Italia Independent" watch launch held at Monsieur Bleu restaurant in Paris, France, on June 24th 2015.