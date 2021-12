Anais Baydemir : La Miss météo a accouché de son 2e bébé ! Joli prénom et 1re photo partagée

Heureuse nouvelle pour Anaïs Baydemir. La Miss météo de France 2 est de nouveau maman ! C'est en ce mois de décembre 2021 qu'elle fait cette belle annonce sur les réseaux sociaux. La jolie brune révèle avoir donné naissance à un adorable bébé, faisant de son aînée Lina-Sultane une grande soeur heureuse. De quoi ravir également Mathieu, heureux papa à qui elle s'est mariée en 2019.

C'est en story sur Instagram qu'Anaïs Baydemir confie avoir accouché de son deuxième enfant. Il s'agit d'un petit garçon prénommé Ilan. Sur une jolie photo partagée sur le réseau social, le nourrisson apparaît en joli pyjama blanc à imprimés soleil et porte également une turbulette en velours blanc. "Merci pour vos messages ! On se porte bien... malgré le manque de sommeil. Bon week-end à tous", indiquait la jeune maman de 42 ans samedi 11 décembre 2021, toujours en story.

Rappelons que sa toute dernière apparition à l'antenne de France 2 date du lundi 11 octobre 2021. Elle a présenté ce jour-là son ultime bulletin météo avant de partir en congé maternité. En robe couleur framboise et baby bump en avant, Anaïs Baydemir avait adressé un tendre messages aux téléspectateurs. "C'est le moment pour moi de vous quitter quelques temps, le temps que ma nouvelle tornade ouvre ses grands yeux à la vie. Comme pour la première fois, je sais déjà que vous allez me manquer. Alors merci beaucoup et à très très bientôt", avait-elle lâché. Pile deux mois plus tard, voilà que son petit garçon a pointé le bout de son nez.

Cette deuxième grossesse, elle l'avait annoncée en interview. Dans les colonnes de Télé 2 Semaines en juillet dernier. "J'attends un autre enfant, avait-elle déclaré. Je pense que ça va se voir à l'antenne ! On est très heureux car on voulait que nos enfants soient rapprochés." Belle nouvelle pour la petite famille ! La petite Lina-Sultane, prénommée ainsi en hommage à la mère d'Anaïs Baydemir, faisait déjà le bonheur de ses parents depuis janvier 2020. Et c'est à bientôt 2 ans qu'elle devient grande soeur, pour le plus grand bonheur de sa maman et de son père Mathieu.

Toutes nos félicitations à Anaïs Baydemir !