Diaporama : Angelina Jolie au restaurant avec un célèbre milliardaire, pendant trois heures ! Du rapprochement dans l'air ?

1 / 18 Angelina Jolie au restaurant avec un célèbre milliardaire, pendant trois heures ! Du rapprochement dans l'air ?

2 / 18 Angelina Jolie a été aperçue en plein déjeuner avec Divid Mayer de Rothschild. Angelina Jolie au photocall du film "Les Éternels" au 16ème festival international du film de Rome, Italie. © Evandro Inetti/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

3 / 18 David Mayer de Rothschild est principalement connu pour être un activiste en faveur de l'écologie et de l'environnement. David Mayer de Rothschild et guest au mariage de Ben Goldsmith et Jemima Jones à Londres, le 19 décembre 2014. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

4 / 18 Quatre ans après son divorce avec Brad Pitt l'actrice de 47 ans a été aperçue à de nombreux dîner romantique. Brad Pitt et Angelina Jolie à la 64ème édition du festival de Cannes le 16 mai 2011. © Guillaume Gaffiot/Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

5 / 18 Angelina Jolie avait fait l'objet de rumeur de couple avec The Weeknd. The Weeknd au photocall des "Black Music Action Coalition Hosts Music In Action Awards Ceremony" à Los Angeles, le 23 septembre 2021. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 18 Maman de six enfants, l'actrice américaine est également investie dans de nombreuses associations humanitaires. Angelina Jolie et ses filles Shiloh, Zahara et Vivienne au photocall de la projection du film Eternals (Les Eternels) au BFI Imax à Londres le 27 octobre 2021. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

7 / 18 Depuis son divorce, Angelina Jolie n'a officialisé aucune de ses idylles. Angelina Jolie au photocall de la projection du film Eternals (Les Eternels) au BFI Imax à Londres le 27 octobre 2021. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

8 / 18 Angelina Jolie à la 61ème édition du festival de Cannes au photocall du film Kung Fu Panda le 15 mai 2008. © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

9 / 18 Angelina Jolie au photocall de la première du film Les Eternels (Eternals) au cinéma BFI Imax de Londres le 27 octobre 2021. © Future-Image via ZUMA Press / Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

10 / 18 Angelina Jolie au photocall du film "Les Éternels" au 16ème festival international du film de Rome 2021, à Rome, Italie, le 24 octobre 2021. © Evandro Inetti/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

11 / 18 Brad Pitt lors de la 48ème édition des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Olivier Borde / Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

12 / 18 Brad Pitt à la conférence de presse du film Once upon a time in Hollywood lors du 72ème Festival International du film de Cannes. Le 22 mai 2019 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

13 / 18 Brad Pitt et Angelina Jolie à la 64ème édition du festival de Cannes le 16 mai 2011. © Guillaume Gaffiot/Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

14 / 18 Brad Pitt à la montée des marches du film "Once upon a time... in Hollywood" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2019 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

15 / 18 Angelina Jolie à la 61ème édition du festival de Cannes au photocall du film Kung Fu Panda le 15 mai 2008. © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

16 / 18 Virginie Efira, Brad Pitt, David Fincher lors de la 48ème édition des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Olivier Borde / Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

17 / 18 Angelina Jolie à la 61ème édition du festival de Cannes au photocall du film Kung Fu Panda le 15 mai 2008. © BestImage, GOFF INF / BESTIMAGE