Angelina Jolie au restaurant avec un célèbre milliardaire, pendant trois heures ! Du rapprochement dans l'air ?

David Mayer de Rothschild, le match parfait pour Angelina Jolie ?

Dîner strictement professionnel ou dîner romantique ? Telle est la question. Une chose est sûre, c'est que Angelina Jolie et David Mayer de Rothschild ont beaucoup en commun, que ce soit au niveau professionnel comme personnel.

Tous deux investis dans de nombreuses causes écologiques, Angelina Jolie et David Mayer se sont bien trouvés ! Comme Angelina Jolie, David Mayer a participé à de nombreux projets cinématographiques engagés. En effet, en 2009 le milliardaire a réalisé le documentaire Playground axé sur le commerce sexuel des enfants aux États-Unis. Trois ans plus tard, le philanthrope a réalisé la série Eco Trip: The Real Cost of Living , qui aborde les méthodes de production des articles ménagers et l'impact de leur utilisation sur l'environnement.

En plus de ses travaux cinématographiques, David Mayer de Rothschild n'a pas peur de se salir les mains. En 2006, le militant écologiste a passé plus de 100 jours à traverser l'Arctique avec pour objectif de sensibiliser les plus jeunes aux différents enjeux environnementaux.

Visiblement à 47 ans, Angelina Jolie a peut-être trouvé chaussure à son pied auprès d'une personne tout aussi engagée qu'elle !