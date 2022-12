Diaporama : Angleterre-France : Lilian Thuram et sa femme Kareen Guiock, spectateurs discrets au Qatar

1 / 32 Angleterre-France : Lilian Thuram et sa femme Kareen Guiock, spectateurs discrets au Qatar

2 / 32 Lilian Thuram et sa femme en tribune avant le match de football de quart de finale opposant la France à l’Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between England and France at Al Bayt Stadium on December 10, 2022 in Al Khor, Qatar. © BestImage

3 / 32 joie des joueurs de l equipe de France en fin de match GIROUD Olivier (FRA) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

4 / 32 joie des joueurs de l equipe de France en fin de match Didier Deschamps entraineur / Selectionneur France au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

5 / 32 Lilian Thuram et sa femme en tribune avant le match de football de quart de finale opposant la France à l’Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between England and France at Al Bayt Stadium on December 10, 2022 in Al Khor, Qatar. © BestImage

6 / 32 joie des joueurs de l equipe de France en fin de match GIROUD Olivier (FRA) / LLORIS Hugo (FRA) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

7 / 32 Lilian Thuram et sa femme en tribune avant le match de football de quart de finale opposant la France à l’Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between England and France at Al Bayt Stadium on December 10, 2022 in Al Khor, Qatar. © BestImage

8 / 32 joie des joueurs de l equipe de France en fin de match LLORIS Hugo (FRA) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

9 / 32 joie de GIROUD Olivier (FRA) apres le but de TCHOUAMENI Aurelien (FRA) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

10 / 32 RABIOT Adrien (FRA) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

11 / 32 joie des joueurs de l equipe de France apres le but de TCHOUAMENI Aurelien (FRA) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

12 / 32 joie des joueurs de l equipe de France apres le but de TCHOUAMENI Aurelien (FRA) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

13 / 32 MBAPPE Kylian (FRA) vs WALKER Kyle (ENG) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

14 / 32 reperage du terrain par les joueurs de l Angleterre KANE Harry (ENG) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

15 / 32 TCHOUAMENI Aurelien (FRA) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

16 / 32 reperage du terrain par les joueurs de l Angleterre KANE Harry (ENG) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

17 / 32 MBAPPE Kylian (FRA) en famille notamment avec sa mere Fayza Lamari en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

18 / 32 MBAPPE Kylian (FRA) en famille notamment avec sa mere Fayza Lamari en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

19 / 32 Veronique Rabiot mere de RABIOT Adrien (FRA) en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

20 / 32 Sabrajna Duvad - femme de COMAN Kingsley (FRA) en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

21 / 32 COMAN Kingsley (FRA) et sa femme Sabrajna Duvad en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

22 / 32 GUENDOUZI Matteo (FRA) et sa femme Mae en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

23 / 32 GUENDOUZI Matteo (FRA) et sa femme Mae en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

24 / 32 Jennifer Giroud - femme de GIROUD Olivier (FRA) en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

25 / 32 Sabri Lamouchi / Lilian Thuram et Claude Makelele en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

26 / 32 Noel Le Graet - president FFF / Gianni Infantino - president FIFA en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

27 / 32 Sabrajna Duvad - femme de COMAN Kingsley (FRA) en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

28 / 32 Camille Tytgat - femme de VARANE Raphael (FRA) en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage

29 / 32 Jean Michel Aulas en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

30 / 32 Didier Drogba et sa compagne Gabriel Lemaire enceinte en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

31 / 32 Veronique Rabiot mere de RABIOT Adrien (FRA) en tribune du match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de coupe de Monde au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage