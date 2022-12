Angleterre-France : Lilian Thuram et sa femme Kareen Guiock, spectateurs discrets au Qatar

Dans les tribunes, on pouvait également retrouver Dylan, le fils de Didier Deschamps embrassant sa compagne Mathilde, la famille de Kylian MBappé, la maman d'Adrien Rabiot, la femme de Coman Kingsley (Sabrajna Duvad), Matteo Guendouzi et sa femme Mae, la femme d'Olivier Giroud, Claude Makelele, la femme de Raphaël Varane,Didier Drogba et David Beckham.

En couple depuis six ans, Lilian Thuram et Kareen Guiock ont officialisé leur amour en décembre 2016 avant de se marier en août 2022. Interviewée à l'époque par le magazine I Am divas qui souhaitait en savoir plus sur son idylle avec l'ancienne star des Bleus, elle avait confié : "Votre question me fait rire. Vous voulez savoir ce que je pense ? Je pense que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je pense aussi que la télé-réalité, la mise en scène permanente de l'intimité, est indécente, vulgaire. J'aime assez l'élégance de la discrétion, le soin qu'on prend à protéger ce qu'on a de plus cher."

Plus récemment,en mai 2022, elle révélait sur le podcast Femmes de télé : "Ça nous appartient. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait avoir à partager. (...) On ne se cache pas mais on n'a rien de particulier à communiquer." Une mise au point qui avait eu le mérite d'être claire !