Didier Deschamps : Son fils Dylan et sa belle-fille Mathilde se lâchent en tribunes au Qatar, baisers d'anthologie !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bleus ont eu chaud, très chaud. Samedi 10 décembre l'équipe de France emmenée par Didier Deschamps affrontait l'Angleterre au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar. Les Three lions savaient que se retrouver face aux tenants du titre serait une mission compliquée et ce dernier quart de finale de la Coupe du monde a donné des sueurs froides aux deux équipes.

Aurélien Tchouaméni a été le premier à ouvrir le score en première période mais le jeune joueur Français de 22 ans évoluant au Real Madrid a également été celui qui a offert un premier penalty aux Anglais, transformé par Harry Kane. Olivier Giroud a par la suite redonné l'avantage à la France en inscrivant un second but, ce qui a soulagé tous les Français, notamment ceux présents dans les tribunes. Parmi eux, certains proches des Bleus.

Comme la semaine passée, Dylan Deschamps, le fils unique de Didier Deschamps, avait fait le déplacement. Le jeune homme qui habite à Londres était accompagné de sa compagne, Mathilde. La semaine passée, la jeune femme originaire de la Côte d'Azur avait fait sensation au Qatar dans un look très sexy. Cette fois-ci, elle est restée plus sage, optant pour un pantalon en cuir, un top gris moulant et une petite paire de lunettes stylées.

Les caméras braquées sur Dylan Deschamps et son amoureuse Mathilde

Lorsqu'Olivier Giroud a inscrit le deuxième but de l'équipe de France, les caméras de TF1 se sont braquées sur les tribunes françaises. Et c'est alors que Dylan Deschamps et Mathilde ont été filmés en plein euphorie, en train de célébrer le deuxième but de l'équipe de France. Une séquence de joie et d'amour que le couple a publiée sur Instagram (voir le diaporama).

L'euphorie a ensuite laissé place à l'angoisse lorsque Théo Hernandez a commis une grave erreur, un coup d'épaule synonyme de nouveau penalty. Fort heureusement, Harry Kane n'a pas réussi à la mettre au fond du but d'Hugo Lloris, le ballon partant bien au dessus des cages du gardien français. Après 8 minutes de prolongation insoutenables, les Bleus ont remporté leur quart de finale. Ils affronteront le Maroc mercredi soir pour une demi-finale historique, le Maroc ayant battu le Portugal.

Ce match de l'équipe de France a réussi une audience record en attirant 17,72 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1 ! Comme le rapportent nos confrères de Puremédias, la rencontre a été suivie par 62,8% des Français présents devant leur télévision entre 20h et 22h. La part de marché est de 71,1% sur la cible commerciale féminine des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50).