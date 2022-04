Diaporama Anouchka Delon d'humeur gourmande avec son fils, son mari Julien se moque d'elle !

Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims - Photocall de la soirée Kering "Women In Motion Awards", Place de la Castre, lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2019 © Denis Guignebourg / Bestimage

Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims - Photocall de la soirée Kering "Women In Motion Awards", Place de la Castre, lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2019 © Denis Guignebourg / Bestimage

Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims - Photocall de la soirée Kering "Women In Motion Awards", Place de la Castre, lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2019 © Denis Guignebourg / Bestimage

Julien Dereims et sa compagne Anouchka Delon (Robe Elie Saab) - Montée des marches du film "The Dead Don't Die" lors de la cérémonie d'ouverture du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 mai 2019 © Borde / Bestimage

16 / 16

Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims - 4ème soirée "For The Women We Love" dédiée à la recherche sur le cancer du sein à l'hôtel d'Evreux à Paris, le mardi 17 octobre 2017. © Rachid Bellak/Bestimage