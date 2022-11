Diaporama : Anya Taylor-Joy sublime poupée : look 100% Dior, l'actrice sexy et chic devant Ralph Fiennes élégant

Anya Taylor-Joy sublime poupée : look 100% Dior, l'actrice sexy et chic devant Ralph Fiennes élégant

Anya Taylor-Joy - Photocall de la première du film "The menu" à l'AMC Lincoln Square à New York © BestImage

Anya Taylor-Joy, tout de rouge vêtue, arrive aux studios de l'émission "Good Morning America" à New York, le 14 novembre 2022. © BestImage

Anya Taylor-Joy - Photocall de la première du film "The menu" à l'AMC Lincoln Square à New York le 14 novembre 2022. © BestImage

Ralph Fiennes - Photocall de la première du film "The menu" à l'AMC Lincoln Square à New York le 14 novembre 2022. © BestImage

Anya Taylor-Joy, tout de rouge vêtue, arrive aux studios de l'émission "Good Morning America" à New York, le 14 novembre 2022. © BestImage

Nicholas Hoult - Photocall de la première du film "The menu" à l'AMC Lincoln Square à New York le 14 novembre 2022. © BestImage

Anya Taylor-Joy - Photocall de la première du film "The menu" à l'AMC Lincoln Square à New York le 14 novembre 2022. © BestImage

Anya Taylor-Joy, tout de rouge vêtue, arrive aux studios de l'émission "Good Morning America" à New York, le 14 novembre 2022. © BestImage

Anya Taylor-Joy, tout de rouge vêtue, arrive aux studios de l'émission "Good Morning America" à New York, le 14 novembre 2022. © BestImage

Aimee Carrero - Photocall de la première du film "The menu" à l'AMC Lincoln Square à New York le 14 novembre 2022. © BestImage

Anya Taylor-Joy, tout de rouge vêtue, arrive aux studios de l'émission "Good Morning America" à New York, le 14 novembre 2022. © BestImage

Anya Taylor-Joy, tout de rouge vêtue, arrive aux studios de l'émission "Good Morning America" à New York, le 14 novembre 2022. © BestImage

Nicholas Hoult - Photocall de la première du film "The menu" à l'AMC Lincoln Square à New York le 14 novembre 2022. © BestImage

Anya Taylor-Joy, tout de rouge vêtue, arrive aux studios de l'émission "Good Morning America" à New York, le 14 novembre 2022. © BestImage

16 / 28