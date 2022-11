Anya Taylor-Joy sublime poupée : look 100% Dior, l'actrice sexy et chic devant Ralph Fiennes élégant

Décidément, Anya Taylor-Joy aura donné tout ce qu'elle pouvait niveau look pour convaincre ses fans d'aller voir son nouveau film, Le Menu, en salle le 23 novembre ! Invitée dans une émission à New York ce lundi 14 novembre, la jeune femme est d'abord arrivée dans une tenue rouge écarlate éclatante. Et attention : de la tête aux pieds !

En effet, la jeune actrice de 26 ans, qui s'était fait connaître dans les films Split et Glass avant de connaître un énorme succès dans les séries Le Jeu de la dame et Peaky Blinders, avait choisi une robe rouge claire, assortie de collants de la même couleur qui mettaient ses longues jambes en valeur. Aux pieds, des escarpins rouges, et sur ses épaules, un manteau long en cuir... rouge, bien sûr !

Radieuse, la jeune femme avait laissé ses cheveux blonds clairs lâchés sur ses épaules, pour un look très sexy qui a fait chavirer les photographes présents. Quelques heures plus tard, toujours à New-York, la jeune femme a retrouvé le reste du casting pour une avant-première toute en beauté. Mais plus du tout avec la même tenue !

En effet, du rouge, la comédienne était passée au noir et avait choisi une robe Dior courte en dentelle, assortie de gants et parfaitement adaptée à sa peau diaphane. Cette fois, la jeune femme était moins au naturel : son rouge à lèvre bordeaux et ses cheveux, regroupés en une longue queue de cheval lui donnaient presque l'air d'une poupée et formaient un ensemble magnifique.