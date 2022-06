Anya Taylor-Joy (Peaky Blinders) est-elle fiancée à Malcolm McRae ? Un somptueux bijou interpelle

Anya Taylor-Joy a-t-elle accepté la demande en mariage de Malcolm McRae, son compagnon et membre du groupe More ? C'est la question que tout le monde se pose !

En effet, la jeune femme de 26 ans a été surprise ce vendredi 24 juin à l'arrivée de l'aéroport de Sydney en Australie. Anya Taylor-Joy, qui portait à bord son chat de compagnie, était vêtue d'un long manteau à carreaux qui couvrait son haut violet et une partie de son pantalon de la même couleur. Le tout accompagné d'une paire de chaussures noires.

Des photos montrant le déplacement de l'actrice ont été publiées dans la story d'un compte fan de l'actrice de Peaky Blinders. Mais au regard de celles-ci, un détail saute particulièrement aux yeux. C'est la bague au doigt de sa main gauche. Ce qui laisse sous-entendre que Anya Taylor-Joy et son amoureux et musicien Malcolm McRae seraient sur le point de se marier ! Déjà fous amoureux l'un de l'autre, les deux tourtereaux s'apprêteraient à franchir une nouvelle étape de leur relation de couple !

Un couple uni mais qui reste très discret

Alors qu'ils s'affichent parfois ensemble sur les réseaux sociaux, Anya Taylor-Joy et Malcolm McRae restent un couple très discret aux yeux du public. Ils n'hésitent cependant pas à faire quelques apparitions ensemble, notamment à Londres lors de la première film The Northman, sorti le 11 mai dernier et dans lequel Anya incarne le rôle d'Olga.

En avril dernier, le site Vogue s'était penché sur les "10 moments adorables" du couple sur Instagram comme notamment les déclarations d'amour de Malcolm McRae envers sa moitié. Dans une interview accordée à ce média, les deux tourtereaux ont même livré quelques rares confidences sur une passion commune : la lecture. "J'ai enfin trouvé quelqu'un qui s'assiéra et lira volontiers avec moi. En gros, on a 80 ans et en même temps 7 et ça marche très bien pour nous", a confié Anya.

Même si la date d'un éventuel mariage reste encore inconnue, il s'annonce d'ores et déjà divin pour Anya Taylor-Joy et sa moitié !