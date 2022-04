Anya Taylor-Joy, amoureuse sublime : langoureux baiser avec son compagnon pour "The Northman"

La comédienne Anya Taylor-Joy est apparue sublime aux côtés de son compagnon, le musicien Malcolm McRae. Ils ont notamment partagé un langoureux baiser devant les photographes à l'occasion de la première du nouveau film de la célèbre actrice du Jeu de la dame à l'Odeon Luxe Leicester Square ce mardi, à Londres.

Anya Taylor-Joy portait une robe haute couture signée Christian Dior dont elle est l'égérie) et des talons s'alliant parfaitement à sa toilette. Elle avait également choisi un long trench blanc pour aller sur cette magnifique robe et des bijoux (boucles d'oreilles et bagues) Tiffany & Co. Une décision certainement prise pour être assortie à son compagnon Malcolm McRae, qui arborait également une veste trench sur un ensemble de costume foncé aux allures très british. Anya Taylor-Joy avait déjà fait forte impression dans une robe de la maison de couture Dior en octobre dernier sur le tapis rouge de l'avant-première américaine du thriller Last Night in Soho, à Los Angeles.

Les deux tourtereaux ont parcouru le tapis rouge ensemble avant que la belle blonde de 25 ans ne rejoigne son partenaireAlexander Skarsgard. La nouvelle oeuvre du cinéaste Robert Eggers (déjà connu pour The Witch et The Lighthouse) met en scène l'histoire du Prince nordique Amleth qui au 10e siècle se lance dans une quête pour venger son père assassiné vingt ans plus tôt. Alexander Skarsgard était très sobrement vêtu d'un costume noir porté sur un tee-shirt de la même couleur.

Robert Eggers et Anya Taylor-Joy avaient déjà collaboré sur le film The Witch. Mais cela était bien avant que la jeune femme n'explose aux yeux du monde entier sur les écrans de télé. Avec d'abord un rôle dans Peaky Blinders mais surtout dans le succès mondial Le jeu de la dame où elle incarne une championne d'échecs surdouée. Ce rôle lui a valu un Golden Globe de la meilleure actrice dans une minisérie en 2021. The Northman sortira en France le 11 mai prochain.