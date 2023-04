Diaporama : Apolline de Malherbe bientôt en Une de Playboy ? La journaliste se lâche et se montre coquine...

5 / 15

Exclusif - Apolline de Malherbe - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), présentée par L.Ruquier et diffusée en direct le 15 mai 2021 sur France 2, avec pour invités : Gérard et Manu Lanvin pour leur Album : " Ici-Bas " Apolline de Malherbe (BFM et RMC) Anne Parillaud pour son livre : " Les Abusés " chez Robert Laffont. Alain Jakubowicz avocat de Nordahl Lelandais. Jean-Baptiste Andréa pour son livre : " Des diables et des saints " aux éditions de l'Iconoclaste (Grand prix RTL-Lire Magazine). Rover pour son disque : " Eiskeller " (Cinq7/Wagram). Jean-Philippe Daguerre pour sa pièce de théâtre : " Le Petit Coiffeur " au théâtre Rive Gauche à partir du 9 juin 2021. Valentin Reinehr pour son spectacle : " La vie est bègue " à Avignon du 7 au 18 juillet à 21h00 au Palace. Thomas Leleu pour son disque : " Born to Groove " (NoMadMusic). Paris, le 15 mai 2021. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage