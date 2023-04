Apolline de Malherbe bientôt en Une de Playboy ? La journaliste se lâche et se montre coquine...

Si elle est très professionnelle, Apolline de Malherbe sait aussi lâcher prise et plaisanter en plein direct. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait ce lundi 3 avril 2023 sur le plateau de son émission Apolline matin diffusée sur RMC. Après avoir eu un échange tendu avec David Belliard au sujet des trottinettes électroniques dans Paris, la journaliste a évoqué la prochaine couverture de Marlène Schiappa, en Une du célèbre magazine érotique Playboy. Une information invraisemblable à laquelle la jolie brune s'est montrée plutôt réceptive...

"J'aime bien cette info moi !", a-t-elle lancé avec un grand sourire. Immédiatement, les invités présents sur le plateau lui ont demandé si elle comptait elle aussi prendre la pose pour la mythique revue de charme lancée en 1953 par l'américain Hugh Hefner. Taquine, Apolline de Malherbe n'a pas montré le moindre dégoût à cette perspective, bien au contraire ! "Bah non, on ne m'a pas proposé...", a-t-elle lancé d'un air déçu. C'est alors que l'une des chroniqueuses présentes sur le plateau a fait une proposition osée à l'animatrice. "Moi je suis d'accord pour le faire, mais avec Apolline !", a-t-elle affirmé. Ce à quoi la journaliste a répondu être partante. "Ah ok, toutes les deux alors !", a renchéri Apolline de Malherbe devant l'étonnement des personnes présentes en plateau.

Un tacle au gouvernement

Bien décidé à piquer le gouvernement dans sa presque entièreté, l'humoriste Arnaud Demanche ne s'est pas gêné pour ajouter quelques blagues bien à propos. "Et ce que je vais vous dire va vous faire plaisir. Après Macron dans Pif Gadget, Marlène Schiappa dans 'Le journal de Nickey'... On avait déjà Olivier Dussopt dans Têtu, le gouvernement continue donc sa grande opération 'magazine rigolo'...", a-t-il fièrement asséné. Une chronique qui n'a pas manqué de faire rire l'animatrice, qui a immédiatement exprimé son admiration face au déballage inattendu de l'humoriste. "Oh c'est bon ça !", a-t-elle lâché tout sourire.

Rappelons que Apolline de Malherbe est maman de 4 enfants dont deux garçons nés en 2006 et 2009 ainsi qu'une petite fille née en 2017. Son compagnon est Harold Hauzy, ancien conseiller en communication de Manuel Valls. Une famille nombreuse emmenée par deux parents aux activités très médiatiques.