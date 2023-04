"Vous n'allez pas me faire passer pour une idiote !" : Apolline de Malherbe, très tendue, s'agace contre son invité

Depuis le 24 août 2020, Apolline de Malherbe est aux commandes de l'émission matinale Apolline Matin sur le groupe RMC. Elle a également récupéré l'interview politique de Jean-Jacques Bourdin. Chaque matin, elle échange avec divers invités sur des sujets de société brûlants et se retrouve souvent au coeur d'échange musclés. Ce lundi 3 avril 2023, alors qu'elle était en pleine discussion sur l'usage des trottinettes électriques dans Paris, elle n'a pas hésité à monter le ton contre David Belliard, adjoint de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Adjoint aux mobilités à la mairie de Paris, David Belliard s'est vu être interrogé par l'animatrice et mère de quatre enfants au sujet de la fin des trottinettes électriques en libre-service. Le dimanche 2 avril, les Parisiens ont en effet voté en très grande majorité contre l'utilisation de ce moyen de déplacement qui devra donc prendre officiellement fin le 31 août prochain. Mais pour Apolline de Malherbe, cette décision est loin d'être massive puisque les Parisiens n'ont été que 7,46% à aller voter. "Il y a quand même une petite question... Les usagers des trottinettes, c'est principalement les jeunes et il faut avoir 18 ans pour voter...", a-t-elle également rappelé, insinuant ainsi que les principaux usagers des trottinettes électriques n'ont pas pu s'exprimer. De même, elle s'est également empressée de demander pourquoi des votations citoyennes n'étaient pas mises en place concernant les ZFE (zones à faibles émissions). Une question qui a quelque peu fait monter le ton sur le plateau...

Ce n'est pas de notre compétence...

"Les ZFE, ce n'est pas de notre compétence...", a répondu David Belliard, provoquant ainsi l'agacement de la compagne de Harold Hauzy qui n'a pas hésité à lui couper la parole. "Non, la ZFE n'est pas de votre compétence. Mais l'application de la ZFE - c'est-à-dire quelles sont les zones que vous allez réservées et à qui -, ça c'est de votre compétence", a lancé Apolline de Malherbe. Solidement campé sur ses positions, l'adjoint à la mairie de Paris a insisté : "Non, c'est la loi. La loi, elle nous dit que la ZFE doit couvrir l'intégralité du territoire parisien, même la métropole du Grand Paris."

Une réponse qui n'a pas du tout plu à la jolie brune. "Vous n'allez pas me faire passer pour une idiote... Il faut quand même dire les choses comme elles sont, vous avez une marge d'application. La ZFE est imposée aux métropoles françaises, mais ensuite c'est aux maires de décider des conditions d'application", a-t-elle clarifié, hors d'elle. Encore un échange on ne peut plus tendu...