Diaporama : "Vous n'allez pas me faire passer pour une idiote !" : Apolline de Malherbe, très tendue, s'agace contre son invité

La maire de Paris, Anne Hidalgo, candidate du parti socialiste, à sa réélection et David Belliard, Europe Ecologie-Les Verts, donnent une conférence de presse pour le second tour des élections municipales pendant l'épidémie de Coronavirus Covid-19 , Paris, France, le 2 juin 2020. © Stéphane Lemouton / Bestimage © BestImage, Stephane Lemouton / Bestimage

David Belliard, adjoint mairie de Paris - transformation espace public, mobilité et transport lors de l'inauguration d'une colocation multiculturelle et solidaire dans le 1er arrondissement de Paris le 5 octobre 2020. © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

10 / 18