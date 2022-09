Apolline de Malherbe, maman en galère : son gros coup de gueule fait réagir !

Un message qui n'est pas resté sans réponse. En effet, la RATP, société publique qui gère les transports en région parisienne, a répliqué : "Bonjour Apolline, nous avons conscience des problématiques que rencontrent nos clients. La RATP fait face à des difficultés de recrutement inédites de conducteurs de bus. Il s'agit pour le Groupe d'une préoccupation majeure. Cette situation, exceptionnelle, n'est pas propre à l'entreprise. En effet, elle concerne également, à des degrés divers, l'ensemble des opérateurs de transport en Île-de-France et en province. Ajouté à ce contexte, la congestion routière et les travaux de voirie, génèrent des évènements qui influent sur les intervalles de temps initialement prévus. Nous restons autant que possible disponibles."

Ce n'est pas tout : les internautes ont également réagi. Si certains se sont rangés du côté d'Apolline de Malherbe, taclant la gestion des transports à Paris, d'autres ont taclé la jolie brune et ont estimé qu'elle en demandait un peu trop !