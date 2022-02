"Vous parlez tout seul" : Apolline de Malherbe se moque en direct d'Eric Ciotti

Eric Ciotti était l'invité de l'interview d'Apolline de Malherbe retransmise en direct sur RMC et BFMTV ce 14 février 2022. Celui qui est arrivé deuxième de la primaire des républicains avait pour mission de défendre la candidate LR pour les présidentielles Valérie Pécresse, après son meeting très décrié. Pour mener à bien le service après-vente, le conseiller départemental des Alpes-Maritimes s'est livré à un monologue, ce qui n'a pas échappé à la journaliste experte des entretiens politiques, même les plus tendus comme celui avec le ministre de l'Intrérieur Gérald Darmanin.

Allié de Valérie Pécresse, Eric Ciotti a montré son soutien ferme à la prétendante à la succession d'Emmanuel Macron au micro d'Apolline de Malherbe, au point d'oublier de laisser la parole à son intervieweuse. "Je me suis totalement retrouvé dans le discours de Valérie Pécresse. La ligne que j'ai portée durant le congrès était totalement incarnée dans le fond de ce discours. Stoppons avec les artifices de communication, il y avait dans cette salle de la ferveur et un esprit de combat !" a clamé Eric Ciotti dans L'Interview. Appuyant sur la volonté "d'ordre et de concorde" de Valérie Pécresse", il a insisté sur l'importance d'étudier le fond des propositions de la femme politique, reconnaissant sans le dire que la forme de son meeting n'avait pas convaincu sur la forme. Difficile de rebondir sur ses propos, à tel point que l'animatrice lui lance en souriant : "Vous parlez tout seul Eric Ciotti..." De quoi le faire stopper net, murmurant une phrase à peine audible.

C'est alors qu'Eric Ciotti doit répondre sur un autre sujet : le non soutien officiel de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Certain que la figure des Républicains va donner sa voix quand le moment sera venu, il a toutefois des difficultés à expliquer pourquoi elle tarde autant, à cinquante-cinq jours seulement du premier tour des présidentielles, alors que d'autres noms du parti ont rejoint l'extrême-droite d'Eric Zemmour, ou la majorité d'Emmanuel Macron.

Sur RTL, Valérie Pécresse est revenue sur son meeting très critiqué. L'épouse de Jérôme Pécresse, son roc, a reconnu lundi qu'elle était "plus à l'aise dans le dialogue direct avec les Français" et s'est défendue de reprendre à son compte la théorie du "grand remplacement". "La salle était incandescente, elle a été dure à prendre et (...) si vous voulez des orateurs, il y en a plein dans la campagne, moi je suis une faiseuse" qui est "plus à l'aise dans le dialogue direct avec les Français, peut-être plus à l'aise sur ce plateau avec vous", a-t-elle admis.