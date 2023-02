Diaporama : Aya Nakamura et le père de l'une de ses filles condamnés à des amendes pour violences réciproques

1 / 16 Aya Nakamura et le père de l'une de ses filles condamnés à des amendes pour violences réciproques

2 / 16 "Le Parisien" a révélé ce jeudi qu'Aya Nakamura, jugée en janvier dernier au tribunal de Bobigny pour des violences volontaires sur son désormais ex-conjoint, a été condamnée à plusieurs milliers d'euros d'amende. Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir Boudnikoff arrivent au tribunal judiciaire de Seine-Saint-Denis pour être jugé pour "violences par conjoint". © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 16 Vladimir Boudnikoff quant à lui, qui est pour rappel papa avec la chanteuse d'une fille prénommée Ava, devra s'acquitter d'une amende de 5000 euros. Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir Boudnikoff arrivent au tribunal judiciaire de Seine-Saint-Denis pour être jugé pour "violences par conjoint" le 26 janvier 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 16 Pour rappel, les faits remontent à la nuit du 6 et 7 août 2022, lorsqu'une violente dispute avait éclatée au sein de leur couple. Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir Boudnikoff arrivent au tribunal judiciaire de Seine-Saint-Denis pour être jugé pour "violences par conjoint" le 26 janvier 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 16 L'origine de leur querelle ? Un mariage auquel la chanteuse n'avait pas été conviée, contrairement à Vladimir Boudnikoff et à une ex-compagne de ce dernier. Exclusif - Aya Nakamura - People lors de la Fashion Week à Paris le 20 janvier 2023. People during Fashion Week in Paris on January 20, 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 16 Une dispute qui s'était alors découpée en plusieurs actes. La première altercation s'était déroulée sein du domicile familial du couple à Rosny-sous-Bois. Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir Boudnikoff arrivent au tribunal judiciaire de Seine-Saint-Denis pour être jugé pour "violences par conjoint" le 26 janvier 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 16 Comme le rappelle " Le Parisien" , " les deux artistes avaient échangé reproches et coups dans le sous-sol du pavillon, pièce qui abrite un studio d'enregistrement, alors que leur fille de quelques mois dormait plus haut ". Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir Boudnikoff arrivent au tribunal judiciaire de Seine-Saint-Denis pour être jugé pour "violences par conjoint" le 26 janvier 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage

