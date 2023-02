Aya Nakamura et le père de l'une de ses filles condamnés à des amendes pour violences réciproques

Par Bertrand Bielle Journaliste Curieux de nature, Bertrand est toujours à l’affut du moindre petit scoop. Passionné par le football, il n’est jamais bien loin du ballon rond et de toutes les actualités qui en découlent. Toutefois, l’évènementiel du showbiz ou de la politique fait également partie de ses recherches journalistiques privilégiées.

Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff, le père de sa deuxième fille Ava, ont été condamnés à 10 000 et 5 000 euros d'amende pour des violences réciproques. Les deux ex ont comparu devant le tribunal de Bobigny le 26 janvier dernier.

Le Parisien a révélé ce jeudi 23 février qu'Aya Nakamura, jugée le 26 janvier dernier au tribunal de Bobigny pour des violences volontaires sur son désormais ex-conjoint, a été condamnée à 10 000 euros d'amende. Vladimir Boudnikoff quant à lui, qui est pour rappel papa avec la chanteuse d'une fille prénommée Ava (l'interprète de Djadja est aussi maman d'Aicha, née d'une précédente relation, ndlr), devra s'acquitter d'une amende de 5000 euros. Une sanction légèrement inférieure donc, pour le producteur. Pour rappel, les faits remontent à la nuit du 6 et 7 août 2022, lorsqu'une violente dispute avait éclaté au sein de leur couple, ce qui les avait conduits en garde à vue. L'origine de leur querelle ? Un mariage auquel la chanteuse n'avait pas été conviée, contrairement à Vladimir Boudnikoff et à une ex-compagne de ce dernier. Ces deux derniers avaient immortalisé leur présence sur place par le biais d'une photo commune. Une dispute qui s'était alors découpée en plusieurs actes. La première altercation s'était déroulée sein du domicile familial du couple à Rosny-sous-Bois. Comme le rappelle Le Parisien, "les deux artistes avaient échangé reproches et coups dans le sous-sol du pavillon, pièce qui abrite un studio d'enregistrement, alors que leur fille de quelques mois dormait plus haut". Trois jours d'incapacité de travail Aya Nakamura avait dans la foulée décidé de rejoindre son autre domicile à Chelles (Seine-et-Marne) avec sa petite Ava. Mais elle s'était rendue compte qu'elle avait oublié ses clefs et avait donc fait demi-tour pour les récupérer, demandant alors à deux de ses amis de la retrouver à Rosny-sous-Bois. À leur vue, Vladimir Boudnikoff a raconté à l'audience avoir "pris peur", avant de sortir une arme factice de sa poche. La police s'était ensuite rendue sur place, suite à l'alerte d'un voisin qui sortait son chien. Direction garde à vue donc pour le couple. Mais ils avaient ensuite été remis en liberté. "Chacun s'était vu prescrire trois jours d'incapacité de travail en raison des blessures causées par ces violences réciproques", a expliqué le quotidien régional, qui a également précisé que les montants des amendes qui viennent d'être requis pour les deux artistes "diffèrent de ceux des réquisitions de la procureure, qui avait décrit 'une affaire tristement banale' lors d'une audience à laquelle s'était pressée journalistes, admirateurs et avocats". 5 000 euros d'amende avaient alors été requis pour la star, et 2 000 euros pour son ex-compagnon. Ce procès avait donc eu lieu le 26 janvier, soit la veille d'une échéance très importante pour Aya Nakamura, à savoir la date de sortie de son quatrième album studio intitulé DNK, qui est une référence à son véritable patronyme : Danioko.