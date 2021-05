Diaporama Barack et Michelle Obama en deuil : leur chien Bo est mort, leurs touchants adieux à leur "meilleur ami"

Le président américain Barack Obama, sa femme Michelle Obama et leurs filles Malia et Sasha posent en famille avec leurs chiens Bo et Sunny dans le jardin Rose de la Maison Blanche le dimanche de Pâques, à Washington.

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg reçoivent le président américain Barack Obama et sa femme la première dame Michelle Obama dans la salle Oak au palais de Windsor, le 22 avril 2016 pour un déjeuner privé.

6 / 11

Les président américain Barack Obama et son homologue cubain Raul Castro assistent à un match de baseball entre l'équipe nationale de Cuba et l'équipe Tampa Bay Devil Rays à La Havane, le 22 mars 2016. Ils sont accompagnés de la femme de Barack Obama, Michelle Obama et de leurs filles Sasha Obama et Malia Obama. Ce match a eu lieu lors de la visite historique du président américain à Cuba, la première depuis 88 ans.